Evde lazanya nasıl yapılır? Lazanya trafi, malzemeleri ve yapılışı
Evde lazanya nasıl yapılır? Bu tarifte bu sorunun yanıtını veriyoruz. Aşağıda lazanya tarifi için gerekli malzemeleri bulabilirsiniz, tarifin yapılış aşamaları için eklediğimiz videoya bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
Evde pratik lazanya tarifi yemek sitesi Lezzet.com.tr şefi Başak Öngel'den geliyor. İşte lazanya tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamalarını anlatan video...
Lazanya Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Beşamel sos için;
1 kg süt
1 tutam muskat rendesi
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
½ çay kaşığı tuz
¼ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Ragu için;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet ince yemeklik doğranmış soğan
2 adet kereviz sapı
2 adet havuç
700 gr dana kıyma
1+1/2 su bardağı domates püresi
3 diş ezilmiş sarımsak
2 çay kaşığı kekik
300 ml et suyu ya da normal su
Tuz
Karabiber
Makarna için;
1 paket lazanya makarnası
Tuz
Sıcak su
LAZANYA TARİFİ NASIL YAPILIR?