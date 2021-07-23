Süper basit! Evde mükemmel milkshake nasıl yapılır?

Yaz sıcağında ev yapımı buz gibi bir milkshake içmeye ne dersiniz? 'Hayır' diyecek çok az kişi olduğunu biliyoruz... Teze yaz meyvelerinden yapılmış dondurma, süt ve buzun birleşmesinden oluşan milkshake sıcak havalarda en serinletici yardımcınız. Peki, ama evde lezzetli bir milkshake nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de kolay bir tarifle karşınızdayız...

MILKSHAKE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 küp buz

3 top dondurma

Aroma verici sos veya şurup (Çikolata sosu, çilek şurubu ya da herhangi bir aroma verici şurup-sos)

Yapılışı

Dondurma, süt, buz ve şurubu blender’da çekin. Karışımı bardağa boşaltmadan önce, bardağın iç yüzeyine biraz sos sıkın. Ardından karışımı bardağa boşaltın. En son adım olarak sosunuzdan biraz da içeceğin üzerine dökün. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALAR

Bardağınızı güzelce soğuması için dondurucuya koyun. Milkshake’te kullanacağınız dondurmanızın yumuşak ya da erimeye başlamış olmadığından emin olun. Dondurulmuş yoğurt ve az yağlı dondurma da kullanabilirsiniz. Milkshake’inize kurabiye ya da çikolata sosu gibi aromalar ekleyebilirsiniz. Milkshake’i sulandıracağı için çok buz eklemeyin. Üzerine krem ​​şanti ve dilerseniz ilave kurabiye/şeker ekleyin.

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