Ferahlatıcı ve kolay soğuk kahve nasıl yapılır? İşte videolu tarif
Lezzet’in mutfağında bu hafta Şef Başak Öngel Demirkale, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk kahve hazırlıyor. İşte ferahlatıcı ve kolay soğuk kahve için malzemeler ve videolu anlatım...
Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel Lezzet’in mutfağında bu hafta sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk kahve hazırlıyor. Damak tadınıza göre şeker ya da süt ekleyebileceğiniz bu kahveyi hazırlamak oldukça kolay. Hazırsanız mutfağa geçelim ve içeceğimi şefimizle birlikte hazırlayalım.
Malzemeler:
French press için;
- 1 yemek kaşığı filtre kahve
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı soğuk su
- Buz
Granül kahve için;
- 1 tatlı kaşığı granül kahve
- 1/3 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı soğuk su
- Buz