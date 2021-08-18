Sağlıklı ve lezzetli bir tarife ne dersiniz? Elele yemek tariflerinde bu kez fırınlanmış mor lahana & gremolata sos ile nasıl yapılır? sorusunun yanıtını veriyoruz. Tarif Evren Bilge'den geliyor... İşte fırında mor lahana için gerekli malzemeler ve ardından reçetenin yapım aşamaları...

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler ve fotoğraflar: Evren Bilge



MALZEMELER

1 adet büyük boy mor lahana

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu



Gremolata sos için;





1 demet maydanoz/saplarından temizlenmiş

1 limon kabuğu rendesi

1 limon suyu

3 diş ezilmiş sarımsak

1 çorba kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı/blender bıçaklarının dönmesini sağlayacak kadar olması yeterli



HAZIRLANIŞI



Fırınınızı turbo ayarda 160 dereceye getirip ısıtın.

Mor lahanaları iki parmak kalınlığında dilimleyin.

Yarım limon suyunu tüm dilimlerin her iki yüzüne de yedirin. Limonu sürdükçe renk fuşya rengine dönüşecek.

İster bir fırın kabına isterseniz de yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine alın iki yüzüne de biraz zeytinyağı sürün.

Fırında 25 dakika kadar pişirin. Ardından fırın derecesini 190’a çıkardıktan sonra 10-12 dakika daha pişirmeniz yeterli.

Mor lahana piştiğinde genelde gri-mavi ve soluk bir renge dönüştüğü için tatsız bir görüntü oluşturur.

Renginin canlılığını ise asitle koruyabilirsiniz. Lahanaya rengini veren renk bileşeni/pigmente antosiyanin denir. Bu kırımızı pigment ısı gördüğü zaman ve sıvı ortama girdiğinde rengi çok çabuk çözülür. Bu pigmentler asitle güçlü bir etkileşime girdiği için üzerine biraz limon, portakal veya mandalina suyu sürmelisiniz.

Pişirme işleminin ardından sos için gerekli malzemeleri blender’da pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekmeniz yeterli. Mor lahanalarla beraber sosu servis edebilirsiniz.

Not: Her fırının derece ve süre ayarları değişebilir. Kontrollü pişirmelisiniz.