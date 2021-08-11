Girit kabak & karamelize soğanlı firik bulguru nasıl yapılır? Evren Bilge’den leziz bir öneri

Girit kabak & karamelize soğanlı firik bulguru tarifi mi aramıştınız? Bu lezzetli reçete Evren Bilge'den geliyor... İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler ve fotoğraflar: Evren Bilge

@lifeofevren

MALZEMELER

3-4 adet iri Girit kabağı

1 çay bardağı zeytinyağı

İç harcı için;

4 adet orta boy soğan/jülyen kesim

40-50 gr haşlanmış firik bulguru (küçük 1 çay bardağı kadar)

20 gr kavrulmuş çam fıstığı

20 gr kuş üzümü/sıcak suda bekletilmiş

1/2 demet taze reyhan/ince kıyılmış

1/2 demet fesleğen/ince kıyılmış

1/2 demet nane/ince kıyılmış

1/2 demet maydanoz/ince kıyılmış

1/2 limon suyu

2 tatlı kaşığı yeni bahar

1 çay kasığı tarçın

Tuz, karabiber

70-80 ml zeytinyağı