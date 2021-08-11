Girit kabak & karamelize soğanlı firik bulguru nasıl yapılır? Evren Bilge’den leziz bir öneri
Pratik ve lezzetli bir tarif arayanlar için Evren Bilge’den Girit kabak&karamelize soğanlı firik bulguru tarifi ile karşınızdayız... İşte firik bulguru için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
Girit kabak & karamelize soğanlı firik bulguru tarifi mi aramıştınız? Bu lezzetli reçete Evren Bilge'den geliyor... İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları
Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler ve fotoğraflar: Evren Bilge
@lifeofevren
MALZEMELER
- 3-4 adet iri Girit kabağı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
İç harcı için;
- 4 adet orta boy soğan/jülyen kesim
- 40-50 gr haşlanmış firik bulguru (küçük 1 çay bardağı kadar)
- 20 gr kavrulmuş çam fıstığı
- 20 gr kuş üzümü/sıcak suda bekletilmiş
- 1/2 demet taze reyhan/ince kıyılmış
- 1/2 demet fesleğen/ince kıyılmış
- 1/2 demet nane/ince kıyılmış
- 1/2 demet maydanoz/ince kıyılmış
- 1/2 limon suyu
- 2 tatlı kaşığı yeni bahar
- 1 çay kasığı tarçın
- Tuz, karabiber
- 70-80 ml zeytinyağı
- HAZIRLANIŞI
- Fırınınızı turbo ayarda 170 dereceye getirip, önceden ısıtın. Kabakları yıkadıktan sonra mandolin rendenin en kalın ayarında dilimleyin.
- Fırın tepsisine serdiğiniz yağlı kağıt üzerine fotoğraftaki gibi kabakları dizin.
- Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve 20 dakika kadar fırınlayın. Amaç iç harca taban olabilecek yumuşak dokulu bir kıvam elde etmek. Ayrı bir yerde bulgurun üzerine geçecek kadar su koyup kısık ateşte haşlayın.
- Kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Haşlandıktan sonra yıkayıp süzün.
- Soğanları zeytinyağında önce 1-2 dakika yüksek ateşte çevirin. Ardından kapak kapatıp, kısık ateşe alın.
- Ara ara karıştırın. Dibe yapışmalar gördükçe 2-3 yemek kaşığı su döküp tekrar karıştırın. Bunu ihtiyaç oldukça tekrarlayın.
- Suyu dengeli kullanmalısınız. Çok su kullanımı malzemenin haşlanmasına sebep olur.
- Ateş kısık olmalı, sürekli yüksekte olursa çabuk yanar. Dört adet soğanın karamelize olma süresi en az 25 dakikadır. Unutmayın, ne kadar iyi karamelize olurlarsa o kadar lezzetli olur.
- Soğanlar karamelize olduktan sonra ateş en kısıktayken haşlanmış firik bulgurunu ekleyin.
- Baharatları da kattıktan sonra 4-5 dakika daha orta ateşte karıştırın. Ateşi kapatıp biraz soğuduktan sonra taze otları ve limon suyunu ekleyebilirsiniz.
- Servisi hazırlarken, fırından çıkardığınız kabakların arasına iç harcı kaşıkla yerleştirin ve üzerini taze otlarla süsleyip arzu ederseniz ilave limon suyu ekleyebilirsiniz.