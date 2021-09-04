Etlerin Yanında Mükemmel Lezzet: Gravy Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Yemeklerinizin sosu sizin için önemli mi? Et yemeklerinizi farklı soslarla zenginleştirmek mi istiyorsunuz? Gravy sosu tarifimiz tam sizlere göre. Et yemeklerinizi gravy sos ile zenginleştirebilir, mükemmel sofralarınızı bu sos ile zenginleştirebilirsiniz. Gizem Güzey tarafından reçetelenen gravy sos tarifi şöyle:

Gravy Sos Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı et suyu

1 adet soğan

Tuz

Gravy Sos Tarifi Yapımı Aşamaları