Etlerin Yanında Mükemmel Lezzet: Gravy Sos Tarifi Nasıl Yapılır?
Yemeklerinizin yanında genelde sos tercih edenlerdenseniz gravy sos tarifimize bir göz atmalısınız. Et ile mükemmel bir ahenk sağlayan gravy sos tarifimiz Gizem Güzey tarafından reçetelenerek hazırlandı. Gravy sos nasıl yapılır diyorsanız işte pratik tarif:
Yemeklerinizin sosu sizin için önemli mi? Et yemeklerinizi farklı soslarla zenginleştirmek mi istiyorsunuz? Gravy sosu tarifimiz tam sizlere göre. Et yemeklerinizi gravy sos ile zenginleştirebilir, mükemmel sofralarınızı bu sos ile zenginleştirebilirsiniz. Gizem Güzey tarafından reçetelenen gravy sos tarifi şöyle:
Gravy Sos Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı et suyu
- 1 adet soğan
- Tuz
Gravy Sos Tarifi Yapımı Aşamaları
- Soğanı tereyağında kavurun.
- Soğan pembeleşince unu ekleyip kavurmaya devam edin. Unun kokusu çıkınca tavuk ve et suyunu ilave edin.
- Tuz ve karabiberi ekleyin.
- Sos kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun.