Şüphesiz tahin en çok hamur işlerine yakışır. Tahinli kurabiye ağızda dağılan helva kıvamıyla çay saatlerinin yeni gözdesi. Farklı kurabiye tarifi arayanlar için eşsiz bir lezzet sunan tahinli kurabiyenin yapılışı da son derece pratik. Eğer hala tahinli kurabiyeyi denemediyseniz bu tarifle evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Son derece hızlı ve pratik pişirme önerisiyle tahinli kurabiye kısa sürede çayınızın yanında.

Haydi, ağızlara layık bir tahinli kurabiye pişirmenin tam zamanı. Tahinli kurabiye tarifine geçmeden önce, tahinin sofralarımızdaki ayrıcalıklı yeri üzerine birkaç söz söylemekte yarar var.

Geleneksel lezzetimiz tahin susamın ezilmesiyle elde edilen son derece sağlıklı bir gıda. Tahin içerisinde pek çok yarayışlı besin var. Özellikle E vitamini, B vitamini, kalsiyum, protein tahin içeriğinde yer alan zenginlikler içinde öne çıkıyor. Tahin kış aylarında vücudun bağışıklığını güçlendiriyor. Böylece nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarıyla başa çıkmanıza yardımcı oluyor. İnsan vücuduna sayısız faydası olan tahin pek çok ülkenin geleneksel yemeklerinin parçası. Özellikle Ortadoğu kültürlerinde yemeklerde ve mezelerde sıkça tahin kullanılıyor. Bu coğrafyalardan göç alan Amerikan ülkeleri gibi ülkelerde de tahin kültürüyle karşılaştığınızda şaşırmayın. Çünkü göçmenler beraberinde ağız tatlarını da taşıyor. Ülkemizdeyse tatlılarda sıkça kullanılan tahin, en çok helva kültürümüzün bir parçası. Tahin şüphesiz en çok tatlılara yakışıyor. Pekmezi tahinle tüketerek yetişen bir nesilden geliyoruz. Tahinin tatlılarda kullanılmasına alışkın olan bizler için, helva lezzetine ve yumuşaklığına çok benzeyen tahinli kurabiye damak tadımıza oldukça uygun. Hazırlanışı son derece pratik bir kurabiye olan tahinli kurabiye çok kısa bir sürede çok az malzemeyle hazırlanıyor ve çay saatlerinin, ani davetlerinin kurtarıcısı oluyor.

Tahinli kurabiye, büyüklerimiz tarafından sevildiği denli çocuklarımız tarafından da çok sevilen bir tatlı. Özellikle çocukların kurabiye krizlerinde pratik hazırlanabilme özelliğiyle ebeveynlerin tercihi. Çocuklar bu yumuşacık kurabiyeleri yerken bir yandan da sağlıklı gıda tüketmiş olacaklar. Tahinin sayısız faydasından çocukların dolaylı yollardan da olsa faydalanmaları gerekir.

Tahinli Kurabiye Malzemeleri

1 su bardağı tahin

1 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 su bardağı pudra şekeri (pudra şekeri yoksa toz şeker de kullanılabilir)

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık

Tahinli Kurabiye Hazırlanışı

Tahinli kurabiye yapmak için ilk olarak geniş bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı tahini, 1 su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı pudra şekerini alıp iyice karıştırıyoruz. Bu karışıma ceviz içini ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Ortaya çıkan karışıma 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş 3 su bardağı unu ilave ediyoruz. Ortaya çıkan hamuru iyice yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işleminden sonra kulak memesi kıvamına gelen hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. 5 dakika dinlendirdiğimiz hamurdan küçük parçalar alarak kurabiye şekli verip, yağlanmış ya da yağlı pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyelerimizi daha önce 180 dereceye getirip ısıttığımız fırınımızda 45 dakika boyunca pişiyoruz. Pişirme işleminden sonra yarım saat dinlendiriyoruz. Tahinli kurabiye soğuduktan sonra servise hazır. Afiyet olsun.