Ahududulu sandviç kurabiye

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8 kişilik -

Malzemeler

115 gr çekilmiş badem

175 gr un

175 gr tereyağı

115 gr toz şeker

1 limonun kabuğu

1 tatlı kaşığı vanilya

Pudra şekeri

350 gr frambuaz reçeli

1 yemek kaşığı limon suyu



Hazırlanışı

Bademleri 3 yemek kaşığı unla birlikte ince çekin. Tereyağını hafif ve kabarık bir kıvam alana kadar mikserle çırpın. Limon kabuğu ve vanilyayı ekleyin. Kalan unu ve çekilmiş bademleri de ekleyerek yoğurun. Hamuru yuvarlayıp alüminyum folyo ile sarın ve en az 1 saat dinlendirin. Hamuru dörde bölün ve unlanmış bir yüzey üzerinde 3 mm kalınlığında açın. 6 cm çapında unlanmış yuvarlak bir kalıpla kesin. Hamurların yarısının ortasını yıldız şekilli küçük bir kalıpla kesip çıkarın. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizin. 160 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepsinin içinde bekletin. Küçük bir sos tenceresinde reçel ve limon suyunu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Karışımı yuvarlak bisküvilerin üzerine sürün. Yıldız kalıpla kesilmiş diğer bisküvileri reçelin üzerine yerleştirin. Servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

