Amaretti kurabiye tarifi

Malzemeler:

3 yumurta akı

300 g toz badem

8 damla acı badem yağı

300 g toz şeker

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını sert bir köpük elde edene kadar çırpın, toz bademi, acı badem yağını ve şekeri yedirin. Bir tatlı kaşığı yardımı ile fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 20 dakika pişirin. Kurabiyeleri tepsiden alıp bir ızgaranın üstünde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra hafif pudra şekeri serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.