Antep fıstıklı biscotti tarifi

Malzemeler:

3 yumurtanın akı

75 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

110 gr un

110 gr Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını mikser ile çırpın. Şekeri ilave ederek koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğu, un ve fıstıkları ekleyip karıştırın. Hamuru 8x26 cm’lik kalıba aktarıp 30 dakika 190 derece fırında pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Fırın ısısını 150 dereceye düşürün. Soğumuş olan keki ince dilimleyin ve tepsiye dizerek tekrar 15 dakika pişirin. Tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Servis yapın.