Antep fıstıklı kızartma hamur

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6 kişilik 30 dakika

Mamzemeler

450 gr un

150 gr yoğurt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

2 yumurta

Tuz

File Antep fıstığı

Kızartmak için:

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açıp yoğurt, ayçiçek yağı, kabartma tozu, yumurtalar ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. File Antep fıstığını ekleyip tekrar yoğurun. Hamuru hafif un serpilmiş bir zeminde yarım cm kalınlığında açın. Kare parçalar şeklinde kesin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Hamurları ekleyip kızartın. Yağının süzülmesi için kağıt havlunun üzerine alın. Sıcak servis yapın.