Antep fıstıklı kurabiye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı Antep fıstığı içi

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tereyağı

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

1.5 su bardağı un

Tuz

1+ 1/4 su bardağı mısır nişastası

1/4 tatlı kaşığı kakule

üzeri için

Antep fıstığı içi

Toz şeker

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Antep fıstıkları ve 1 bardak şekeri mutfak robotundan geçirin. Büyük bir kaba karışımın yarısını ve tereyağını alıp mikserle krema haline gelene kadar çırpın. Yumurta ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışımın diğer yarısını da ekleyerek karıştırın. Başka bir kapta un, mısır nişastası, tuz ve kakuleyi harmanlayın. Şekerli Antep fıstık karışımını ilave ederek yoğurun. Mutfak tezgahının üzerine un serpin. Hamuru merdaneyle 3-4 mm kalınlığında açın. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamurları dizin ve üzerlerine toz şeker serpin. Ortalarına birer bütün Antep fıstığı batırın. Kurabiye hamurlarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

