Antep fıstıklı üçgen kurabiye

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Beş çayınız için lezzetli bir öneri...

8 kişilik -

Malzemeler

200 gr tereyağı

90 gr pudra şekeri

250 gr un

50 gr kakao

Üzeri için

50 gr iri çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. 23 cm çapında sığ bir kabın içine yağlı kağıt yerleştirin. Tereyağı ve pudra şekerini bir kaseye alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un ve kakaoyu ekleyip yoğurun. Yağlı kağıt konmuş tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzerine iri çekilmiş Antep fıstığını serpip elinizle hafifçe bastırın. Bıçakla 16 eşit dilime kesin (hamuru tepsiye değmeyecek şekilde yarısına kadar kesin). Sıcak fırında 15-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleri iyice kesin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



