Atıştırmalık kurabiye tarifi

Malzemeler:

110 g tereyağı

180 g un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

Yarım çay bardağı tulum peyniri

3-4 dal dereotu

Üzeri için

Dolmalık fıstık

Çörekotu



Hazırlanışı:

Eritip soğuttuğunuz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Un, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuzu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Tulum peyniri ve ince kıydığınız dereotunu ilave edip tekrar yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alıp bir merdane yardımıyla açın. Şekilli bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp dolmalık fıstık ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.