Ayçekirdekli keten tohumlu tuzlular

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Sağlıklı bir atıştırmalık...

4 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı un

1/4 su bardağı kepekli un

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı tereyağı(bıçakla küp şeklinde kesilmiş)

2 çorba kaşığından biraz fazla süt

1 çay kaşığı limon suyu

1 yumurtanın akı(çırpılmış)

Üzerine serpmek için:

Susam

Çörek otu

Ayıklanmış ay çekirdeği

Keten tohumu



Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bir kaseye un, kepekli un, kabartma tozu, tuz ve toz şekeri elekten geçirerek koyun. Tereyağını unlu karışıma ekleyin ve yoğurun. Başka bir kapta süt ve limon suyunu karıştırın. Bu karışımı hamura ilave edin. Hamur kuru ise 1 tatlı kaşığı süt ekleyin. Hamuru merdaneyle incecik açın. Hamurun üzerine yumurtanın akını sürün. Susam, çörek otu, ay çekirdeği ve keten tohumu karışımını serpin. Hamuru, yuvarlaklar halinde kesin ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisinde 15-20 dakika pişirin.