Ayvalı milföy pay

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Malzemeler

2 büyük boy milföy hamuru

2 ayva

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

1 paket vanilya

1 çay bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı kuru üzüm

Üzeri için

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Ayvaların kabuklarını soyup iri küp şeklinde doğrayın ve yapışmaz yüzeyli tavaya alın. Su, şeker, vanilya ve tereyağını ekleyip orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Ceviz ve kuru üzümilave edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını merdane ile hafif inceltin. Ayva karışımını hamurlardan birinin üzerine kenarlarda boşluk bırakarak yayın. Diğer hamuru üzerine kapatın ve kenarlarını çatalla bastırarak iyice yapışmasını sağlayın. Üzerine fırça ile süt sürüp toz şeker serpiştirdikten sonra 195 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. İyice ılınınca üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapın.