Bademli biscotti tarifi

Malzemeler:

3 yumurta akı

110 gr toz şeker

150 gr un

1 su bardağı badem



Hazırlanışı:

Yumurta aklarını mikserle kar haline gelinceye kadar çırpın. Azar azar şeker ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve bademi ekleyip spatula ile karıştırın. Karışımı küçük baton kalıba yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. 160 dereceye ayarlanmış fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. İnce dilimler kesip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 140 derece fırında hafif kızarıncaya kadar 15 dakika daha pişirin. Servis yapın.