Bademli hilal kurabiye tarifi
Malzemeler:
250 g tereyağı
1 paket vanilya
220 g toz şeker
1 yumurta
180 ml su
120 g toz badem
375 g un
225 g kek unu
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
60 ml gül suyu
480 g pudra şekeri
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve şekeri çukur bir kaba alıp mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta ve 60 ml su ekleyip çırpmaya devam edin. Rendelenmiş muskat, vanilya, badem ve azar azar unları ekleyerek karıştırın. Hamuru unlanmış tezgaha alarak birkaç dakika yoğurun. Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar parçalar alıp hilal şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye 2.5 cm aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kalan su ile gül suyunu bir kasede karıştırın. Kurabiyelerin üzerine fırça ile su karışımından sürün ve bolca pudra şekerine bulayın. Izgara teli üzerine alarak soğumaya bırakın.