Bademli hilal kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

1 paket vanilya

220 g toz şeker

1 yumurta

180 ml su

120 g toz badem

375 g un

225 g kek unu

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

60 ml gül suyu

480 g pudra şekeri



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve şekeri çukur bir kaba alıp mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta ve 60 ml su ekleyip çırpmaya devam edin. Rendelenmiş muskat, vanilya, badem ve azar azar unları ekleyerek karıştırın. Hamuru unlanmış tezgaha alarak birkaç dakika yoğurun. Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar parçalar alıp hilal şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye 2.5 cm aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kalan su ile gül suyunu bir kasede karıştırın. Kurabiyelerin üzerine fırça ile su karışımından sürün ve bolca pudra şekerine bulayın. Izgara teli üzerine alarak soğumaya bırakın.