Bademli turta tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı tereyağı

1.5 su bardağı toz şeker

2 yumurta

2 yemek kaşığı badem esansı

1.5 su bardağı un

Üzeri için

1 su bardağı file badem

1 yemek kaşığı esmer şeker



Hazırlanışı:

Tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edin. Yumurtalar, badem esansı ve unu ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın. Harcı yağlı kağıt serili 22 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbına yayın. Üzeri için file badem ve esmer şekeri bir kasede karıştırıp turtanızın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

