Baharatlı çörekler

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4 kişilik -

Malzemeler

50 gr tereyağı

65 gr un

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz badem

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

Tarçın

Pudra şekeri

Kızartmak için

Mısır unu

Ayçiçek yağı

Sos için

175 gr frambuaz

3 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı portakal suyu



Hazırlanışı

Frambuazları pudra şekeriyle birlikte ince delikli bir süzgece alın. Karıştırıp ezin. Ezdiğiniz frambuaza portakal suyunu ekleyip karıştırın. Tereyağını tencereye alın. 2/3 su bardağı su ekleyip orta ateşte ısıtın. Kaynayınca elenmiş unu ekleyin. Tamamen özleşene kadar tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Karışımı soğutup yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bademi ilave edin. Hazırladığınız karışımı krema sıkma torbasına doldurup ucuna yıldız şekilli duy takın. Yağı tencerede kızdırın. Hamuru 6-7 santimlik parçalar şeklinde kızgın yağa sıkın. Hamurları arada çevirerek 3-4 dakika kızartın. Pişenleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzün. Üzerlerine tarçın ve pudra şekeri serpin. Yanında frambuaz sosuyla birlikte servis yapın.

