Baharatlı milföy çubuklar

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Basit ve lezzetli!

4 kişilik -

Malzemeler

8 milföy

1 yumurta akı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

İri çekilmiş tuz





Hazırlanışı

Milföyleri oda ısısında 2-3 dakika bekletin. Milföyleri bir santim eninde çubuklar şeklinde kesin. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Üzerine bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün. Karabiber, kekik, kırmızı pul biber ve tuzu bir kasede karıştırın. Milföylerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.