Baharatlı milföy çubuklar
Basit ve lezzetli!
4 kişilik
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Malzemeler
8 milföy
1 yumurta akı
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber
İri çekilmiş tuz
Hazırlanışı
Milföyleri oda ısısında 2-3 dakika bekletin. Milföyleri bir santim eninde çubuklar şeklinde kesin. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Üzerine bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün. Karabiber, kekik, kırmızı pul biber ve tuzu bir kasede karıştırın. Milföylerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.