Baharatlı tartlar

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4 kişilik

Malzemeler

500 gr. tereyağı

3/4 su bardağı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı vanilya esansı

5.5 su bardağı kek unu

1 büyük yumurta akı

İç malzemeleri

500 gr. çekirdekli beyaz kuru üzüm

500 gr. çekirdeksiz altın renkli beyaz kuru üzüm

500 gr. çekirdeksiz kara kuru üzüm

125 gr. karışık narenciye kabuğu

250 gr. tuzsuz tereyağı

500 gr. yeşil elma

300 gr. pudra şekeri

1 limonun suyu ve rende kabuğu

2 tatlı kaşığı karışık baharat

Yarım su bardağı brandy



Hazırlanışı:

İçi için çekirdekli beyaz kuru üzüm ile çekirdeksiz beyaz kuru üzümü ince ince doğrayın. Tereyağını küp küp doğrayın. Elmaları soyun ve ince ince dilimleyin. Ardından tüm iç malzemelerini bir kapta karıştırın ve bir gece bekletin. Hamur malzemelerini yumurta akı hariç karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini streç film ile kapatıp bir saat buzdolabında bekletin. Fırını 190 dereceye ayarlayın. Hamuru küçük toplar haline getirip, açın ve küçük muffin kalıplarının içine kabın şeklini alacak şekilde yayın. Köşelerden sarkan fazlalıkları kesin. Her birinin içine bir gece önce hazırladığınız karışımdan bir yemek kaşığı koyun. Üzerini küçük hamur parçaları ile iç malzemesi görünmeyecek şekilde kapatın. Kalan hamurlarla istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. Üzerine yumurta akını nazikçe fırça yardımıyla sürün. Yaklaşık 15 dakika altın gibi kızarana kadar pişirin ve ardından pudra şekeriyle süsleyerek servis edin.

Not: İsterseniz iç malzemesini daha fazla hazırlayarak cam bir kavanozun içinde birkaç ay muhafaza ederek de kullanabilirsiniz.