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Baharatlı ve peynirli gevrekler

Baharatlı ve peynirli gevrekler tarifi

Malzemeler:
1 su bardağı un
125 gr tereyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay kaşığı öğütülmüş beyaz biber
Yarım çay kaşığı tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber

Hazırlanışı:
1- Tereyağı, tuz ve beyaz biberi hamur yoğurma kabında karıştırın. Unu ekleyerek yoğurun. Kaşar peynirini ekleyin. Hamuru yuvarlayıp streç folyoya sarın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.
2- Dinlendirdiğiniz hamuru 3 milim kalınlığında açın. Kalıp yardımıyla ya da çay bardağının ağzıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hamurları yerleştirin. Üzerine tuz ve baharatları serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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