Bal kabaklı ve yulaflı dilimler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

¼ su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

¼ su bardağı esmer şeker

2.5 su bardağı yulaf

¾ su bardağı bal kabağı püresi

Yarım su bardağı süt

1 yumurta

1 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı pekmez

¼ su bardağı bal

Yarım su bardağı ufalanmış ceviz içi

Yarım su bardağı ufalanmış fındık içi

Yarım su bardağı kabak çekirdeği içi



Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu, tuz ve tarçını büyük bir kasede karıştırın. Yulaf ve şekeri ekleyip iyice karıştırın. Başka bir kasede bal kabağı püresi, süt, yumurta, vanilya ve pekmezi karıştırın. Sıvı ve katı karışımları aynı kapta birleştirip ceviz, fındık ve kabak çekirdeğini ekleyin. Yağlı kağıt serilmiş fırın kabına yulaflı harcı 1 santim kalınlığında olacak şekilde yayın ve üzerine bir kaşık ile bastırarak düzleştirin. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. İyice soğuduktan sonra 16 eşit kareye kesip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

