Balık böreği

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Böreği bir de balıklı deneyin...

6 kişilik kişilik -

Ayıklanmış balığı tuzlu suda yıkayın. Bir tencerenin içine defneyaprağını, balığı ve bütün haldeki soğanı koyun. Balığın üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatıp 10 dakika haşlayın. Balıkları tencereden alıp kılçık kalmadan ayıklayın. İçine ince kıyılmış maydanoz ve karabiber koyup iyice karıştırın. Yufkanın bir tanesini mutfak tezgahın üzerine açıp ortadan ikiye kesin. Yufkanın yarısını alıp uzun kenarı yukarıda kalacak şekilde tekrar ikiye katlayın. Uzun kısmından başlayarak 4 cm’lik ince şeritler halinde kesin. Yufkanın diğer yarısını da aynı şekilde kesin. Bir adet yufkadan 12 adet börek çıkacaktır. Kestiğiniz şeritlerden bir tanesini alın. Yufkanın ucuna bir tatlı kaşığı iç malzemeden koyun. Sürekli olarak üçgen biçimde sarın. Yufkanın ucunu bir kasedeki suya batırın ve sarma işlemini tamamlayın. Börekleri kızgın yağda arkalı önlü pişirin. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alıp servis edin.