Balık böreği
6 kişilik
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Malzemeler
2 adet kefal
1 adet kuru soğan
2 adet defne yaprağı
2 adet yufka
1 demet maydanoz (ince kıyılmış),
1 tatlı kaşığı karabiber
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
Ayıklanmış balığı tuzlu suda yıkayın.
Bir tencerenin içine defneyaprağını, balığı
ve bütün haldeki soğanı koyun. Balığın
üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kapağını
kapatıp 10 dakika haşlayın. Balıkları
tencereden alıp kılçık kalmadan ayıklayın.
İçine ince kıyılmış maydanoz ve karabiber
koyup iyice karıştırın. Yufkanın bir tanesini
mutfak tezgahın üzerine açıp ortadan ikiye
kesin. Yufkanın yarısını alıp uzun kenarı
yukarıda kalacak şekilde tekrar ikiye katlayın.
Uzun kısmından başlayarak 4 cm’lik ince
şeritler halinde kesin. Yufkanın diğer yarısını
da aynı şekilde kesin. Bir adet yufkadan 12
adet börek çıkacaktır. Kestiğiniz şeritlerden
bir tanesini alın. Yufkanın ucuna bir tatlı
kaşığı iç malzemeden koyun. Sürekli olarak
üçgen biçimde sarın. Yufkanın ucunu bir
kasedeki suya batırın ve sarma işlemini
tamamlayın. Börekleri kızgın yağda arkalı
önlü pişirin. Kağıt havlu üzerinde fazla
yağını alıp servis edin.