Balkabaklı tart

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Sıra dışı bir lezzet!

8 kişilik -

Malzemeler

125 gr yumuşatılmış tereyağı

1.5 yemek kaşığı toz şeker

250 gr un

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

1 yumurta sarısı

Balkabağı püresi için

300 gr bal kabağı

150 gr toz şeker

Süslemek için

Ceviz içi

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Tart hamuru için oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker, un, tuz, su ve yumurta sarısını hamur yoğurma kabında karıştırıp yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 10 dakika bekletin. Tart kalıplarının içlerini yağlayın. Hamuru ince açıp tart kalıplarının içine yayın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar hafifçe kızarana kadar pişirin. Bal kabağını küçük parçalar şeklinde kesip tencereye alın. Üzerine şekeri ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Püre şeklinde ezip pişmiş tart hamurlarının içine paylaştırın. İri parçalar şeklinde kırılmış ceviz içi ve pudra şekeriyle süsleyip servis yapın.?



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



