Balkabaklı tart
Sıra dışı bir lezzet!
8 kişilik
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Malzemeler
125 gr yumuşatılmış tereyağı
1.5 yemek kaşığı toz şeker
250 gr un
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı su
1 yumurta sarısı
Balkabağı püresi için
300 gr bal kabağı
150 gr toz şeker
Süslemek için
Ceviz içi
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Tart hamuru için oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker, un, tuz, su ve yumurta sarısını hamur yoğurma kabında karıştırıp yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 10 dakika bekletin. Tart kalıplarının içlerini yağlayın. Hamuru ince açıp tart kalıplarının içine yayın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar hafifçe kızarana kadar pişirin. Bal kabağını küçük parçalar şeklinde kesip tencereye alın. Üzerine şekeri ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Püre şeklinde ezip pişmiş tart hamurlarının içine paylaştırın. İri parçalar şeklinde kırılmış ceviz içi ve pudra şekeriyle süsleyip servis yapın.?
* Lezzet dergisinden alınmıştır.