Balkabaklı turta tarifi

Malzemeler:

150 gr tereyağı

50 gr pudra şekeri

1 yumurta

250 gr un

25 gr çekilmiş badem

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2-3 çorba kaşığı soğuk su

İç malzeme için

2 yumurta

200 gr tozşeker

1 çorba kaşığı pekmez

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı hindistan cevizi

1 çay kaşığı tarçın

450 gr balkabağı

1 tutam karanfil

375 ml süt

250 ml krema

Süslemek için

10-12 hazır beze



Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri, yumurta, elenmiş un, çekilmiş badem, rendelenmiş limon kabuğu ve suyu büyük bir kapta karıştırıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Hamuru un serpilmiş zeminde 30 cm büyüklüğünde açıp 26 cm büyüklüğünde tart kalıbına yerleştirin. Balkabağını şekerin yarısı ve bir tutam karanfille pişirin. Yumurtaları kalan şekerle çırpın. Pişmiş balkabağını, çırpılmış yumurtayı ve sütü mikserle yeniden çırpın. Püre haline gelen karışıma krema, pekmez, zencefil, hindistan cevizi ve tarçını ilave ederek birkaç kez daha karıştırın. İç malzemeyi hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Fırından alıp biraz ılındıktan sonra üzerini bezelerle süsleyin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.