Balkabaklı turta tarifi
Malzemeler:
150 gr tereyağı
50 gr pudra şekeri
1 yumurta
250 gr un
25 gr çekilmiş badem
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
2-3 çorba kaşığı soğuk su
İç malzeme için
2 yumurta
200 gr tozşeker
1 çorba kaşığı pekmez
Yarım çay kaşığı zencefil
Yarım çay kaşığı hindistan cevizi
1 çay kaşığı tarçın
450 gr balkabağı
1 tutam karanfil
375 ml süt
250 ml krema
Süslemek için
10-12 hazır beze
Hazırlanışı:
Tereyağı, pudra şekeri, yumurta, elenmiş un, çekilmiş badem, rendelenmiş limon kabuğu ve suyu büyük bir kapta karıştırıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Hamuru un serpilmiş zeminde 30 cm büyüklüğünde açıp 26 cm büyüklüğünde tart kalıbına yerleştirin. Balkabağını şekerin yarısı ve bir tutam karanfille pişirin. Yumurtaları kalan şekerle çırpın. Pişmiş balkabağını, çırpılmış yumurtayı ve sütü mikserle yeniden çırpın. Püre haline gelen karışıma krema, pekmez, zencefil, hindistan cevizi ve tarçını ilave ederek birkaç kez daha karıştırın. İç malzemeyi hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Fırından alıp biraz ılındıktan sonra üzerini bezelerle süsleyin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.