Ballı sandviç bisküvi
6 kişilik
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Malzemeler
250 gr kek unu
1 tatlı kaşığı karbonat
50 gr pudra şekeri
130 gr tereyağı
115 ml bal
25 gr çam fıstığı
Krema için
50 gr tereyağı
15 ml bal
115 gr pudra şekeri
Hazırlanışı:
Un, pudra şekeri ve karbonatı bir kasede harmanlayıp eleyin. Ortasını çukur şeklinde açıp oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ekleyin. Karışım ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Balı küçük bir tavaya alıp kısık ateşte ısıtın. Hamura ekleyip yoğurun. Hamuru yarım santim kalınlığında açıp 40 tane yuvarlak elde edecek şekilde kesin. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Hamurların yarısının üzerine bıçakla iri kıyılmış çam fıstıklarını serpin. Elinizle hafifçe bastırarak çam fıstıklarını yapıştırın. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 6-8 dakika pişirin. Bisküvileri fırından alıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Bisküvilerin kreması için oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, pudra şekeri ve balı bir kaseye alın. Hafifçe yumuşak bir kıvam alana kadar çırpın. Kurabiyelerin çam fıstıksız olanlarının üzerine krema ekleyip diğer çam fıstıklı parçaları üzerlerine kapatın. Servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.