Ballı sandviç bisküvi

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6 kişilik -

Malzemeler

250 gr kek unu

1 tatlı kaşığı karbonat

50 gr pudra şekeri

130 gr tereyağı

115 ml bal

25 gr çam fıstığı

Krema için

50 gr tereyağı

15 ml bal

115 gr pudra şekeri



Hazırlanışı:

Un, pudra şekeri ve karbonatı bir kasede harmanlayıp eleyin. Ortasını çukur şeklinde açıp oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ekleyin. Karışım ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Balı küçük bir tavaya alıp kısık ateşte ısıtın. Hamura ekleyip yoğurun. Hamuru yarım santim kalınlığında açıp 40 tane yuvarlak elde edecek şekilde kesin. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizin. Hamurların yarısının üzerine bıçakla iri kıyılmış çam fıstıklarını serpin. Elinizle hafifçe bastırarak çam fıstıklarını yapıştırın. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 6-8 dakika pişirin. Bisküvileri fırından alıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Bisküvilerin kreması için oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, pudra şekeri ve balı bir kaseye alın. Hafifçe yumuşak bir kıvam alana kadar çırpın. Kurabiyelerin çam fıstıksız olanlarının üzerine krema ekleyip diğer çam fıstıklı parçaları üzerlerine kapatın. Servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





