Ballı ve fındıklı kurabiye

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16 adet kişilik 30 dakika

Malzemeler

125 gr. tereyağı

3 yemek kaşığı bal

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

90 gr. yulaf

150 gr. un

220 gr. esmer şeker

60 gr. hindistan cevizi

60 gr. kırılmış fındık

40 gr. kıyılmış zencefil



Hazırlanışı:

Tereyağı ve balı, tencereye alıp kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp kabartma tozu, un ve kalan malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru yarım santim olacak şekilde tezgaha yayın. Çay bardağıyla parçalar kesip tepsiye aralıklı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin ve soğumaya bırakın. Servis yapın.