Ballı ve fındıklı kurabiye
16 adet kişilik
30 dakika
Malzemeler
125 gr. tereyağı
3 yemek kaşığı bal
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
90 gr. yulaf
150 gr. un
220 gr. esmer şeker
60 gr. hindistan cevizi
60 gr. kırılmış fındık
40 gr. kıyılmış zencefil
Hazırlanışı:
Tereyağı ve balı, tencereye alıp kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp kabartma tozu, un ve kalan malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru yarım santim olacak şekilde tezgaha yayın. Çay bardağıyla parçalar kesip tepsiye aralıklı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin ve soğumaya bırakın. Servis yapın.