Bayat ekmek böreği tarifi

Malzemeler:

2 bayat ekmek

1 su bardağı lor peyniri

1 su bardağı süzme beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri veya kaşar peyniri

Karabiber

Pul biber

Yarım demet maydanoz

Sosu için:

2 su bardağı süt

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 yumurta

Bir tutam karbonat



Hazırlanışı:

Peynirleri, baharatı ve kıyılmış maydanozu bir kapta harmanlayın. Ekmekleri küpler halinde doğrayıp yarısını ısıya dayanıklı fırın kabına yerleştirin. Üzerine peynirli karışımı serpin. Kalan ekmekleri de peynirli karışımın üzerine yerleştirin. Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpıp ekmeklerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pis¸irin ve sıcak olarak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.