Biberiyeli halka gevrekler
- kişilik
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Malzelemer
400 gr un
100 gr mısır unu
3-4 dal taze biberiye (ince kıyılmış)
200 ml zeytinyağı
100 ml su
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Malzemelerin tümünü geniş bir yoğurma kabına alın ve iyice yoğurun. Üzerini örterek 20 dakika dinlendirin. Hamurdan parçalar kopartıp unlanmış zeminde şerit halinde yuvarlayın ve uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Aralıklı olarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 175 derece fırında rengi hafif koyulaşıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.