Biberiyeli halka gevrekler

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- kişilik -

Malzelemer

400 gr un

100 gr mısır unu

3-4 dal taze biberiye (ince kıyılmış)

200 ml zeytinyağı

100 ml su

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Malzemelerin tümünü geniş bir yoğurma kabına alın ve iyice yoğurun. Üzerini örterek 20 dakika dinlendirin. Hamurdan parçalar kopartıp unlanmış zeminde şerit halinde yuvarlayın ve uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Aralıklı olarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 175 derece fırında rengi hafif koyulaşıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.