Bitter çikolatalı çubuk kurabiyeler

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı pirinç unu

300 gr un

80 gr pudra şekeri

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı süt

80 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri mikserle iyice çırpın. Pirinç unu, un, vanilya ve süt ekleyip yoğurun. 25 gr bitter çikolatayı ince rendeleyip hamura ekleyin. Hamurdan parçalar kopartıp tezgahta yuvarlayarak uzun şeritler haline getirin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Kalan bitter çikolatayı birkapta, içi kaynayan su dolu tencere üzerinde benmari usulü eritip yağlı kağıttan yapılmış külaha doldurun. Kurabiyelerin üzerine çizgiler yapın. Oda sıcaklığında bitter çikolata donuncaya kadar beklettikten sonra servis yapın.