Böğürtlenli puflar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

8 milföy hamuru

1 su bardağı böğürtlen

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkartarak 15-20 dakika oda ısısında bekletin. Merdane ile hafif inceltin. Böğürtlenleri bir kaseye alıp vanilya ve toz şeker ekleyerek harmanlayın. Hamurların içlerine üçer tane böğürtlen yerleştirip kapatın. Kenarlarına çatalla bastırın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. üzerlerine bıçakla kesikler yapın. 200 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. üzerine pudra şeker serpiştirip ılık servis yapın.

