Böğürtlenli ve bademli muffin

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- kişilik -

Şekerle yumurtaları mikserde köpük köpük olana kadar çırpın. Sütü, sıvı yağı ve portakal suyunu da ekleyin. Mikserle birkaç dakika daha çırpın. Unu ve kabartma tozunu da ilave edin. Karıştırdıktan sonra kabartma tozunu, meyveleri ve portakal kabuğunu da ekleyin. Spatula ile tüm malzemeyi birbirine karıştırın. Kek hamurunu yağlanmış küçük kek kalıplarına paylaştırın, fakat kabaracağını düşünerek üstten iki parmak boşluk bırakacak şekilde koyun. Üzerine ince çekilmiş badem içi serpin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika kadar pişirin.