Bol çilekli, Antep fıstıklı tart
8 kişilik
Malzemeler
250 gr un
125 gr tereyağı
40 gr pudra şekeri
100 ml soğuk su
1 tutam tuz
İç harcı için
250 gr çilek
Tuzsuz Antep fıstığı içi
Bal
Hazırlanışı
Çilekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Un, tereyağı, pudra şekeri, soğuk su ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Fırını 180 derecede ısıtın. Hamuru içi yağlanmış 25 cm çapında tart kalıbına yayın. Sıcak fırında 25- 30 dakika pişirin. Fırından alıp ılınmasını sağlayın. üzerine bal sürün. çilekleri ince dilimleyin. Dilimleri balın üzerine dizin. Antep fıstıklarını üzerine serpin. Dilimleyip servis yapın
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.