Bol çilekli, Antep fıstıklı tart

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8 kişilik

Malzemeler

250 gr un

125 gr tereyağı

40 gr pudra şekeri

100 ml soğuk su

1 tutam tuz



İç harcı için

250 gr çilek

Tuzsuz Antep fıstığı içi

Bal



Hazırlanışı

Çilekleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Un, tereyağı, pudra şekeri, soğuk su ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Fırını 180 derecede ısıtın. Hamuru içi yağlanmış 25 cm çapında tart kalıbına yayın. Sıcak fırında 25- 30 dakika pişirin. Fırından alıp ılınmasını sağlayın. üzerine bal sürün. çilekleri ince dilimleyin. Dilimleri balın üzerine dizin. Antep fıstıklarını üzerine serpin. Dilimleyip servis yapın



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.