Bol malzemeli rulo börek
Bol malzemeli rulo börek tarifi
- kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağından bir parmak fazla su
İç harcı için
750 g pırasa
100 g kuşbaşı kuzu eti
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Açmak için
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Çörek otu
Hazırlanışı
Un, tuz ve su ile yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın. İç harcı için ince kıydığınız pırasaları kuşbaşı kuzu eti ile birlikte zeytinyağında soteleyin. çam fıstığı, kuş üzümünü, biber salçası, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru ince açın. üzerine zeytinyağı sürüp, elinizle iyice inceltin. İç harcı hamurun her tarafına paylaştırın. Hamuru rulo şeklinde sarıp iki ucundan ortaya doğru sararak birleştirin. üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.