Bol otlu bahar böreği tarifi

Hamuru için

4 çay bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1.5 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay bardağı su

Tuz

Hamuru açmak için

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

İç harcı için

Yarım demet ebegümeci

Yarım demet kuzu kulağı

Yarım demet hardal otu

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

7~8 dal taze kekik

6~7 dal taze fesleğen

2~3 dal dereotu

Yarım kg lor peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı

Hamur için un, yumurta, zeytinyağı, kabartma tozu, karbonat, tuz ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için yıkayıp süzdüğünüz otları iri doğrayıp geniş bir kaseye alın. Tuz ve baharatları ilave edip elinizle ovun. Dinlenen hamuru 5 eşit bezeye ayırın. Üzerlerine nişasta ve un karışımından serperek pasta tabağı büyüklüğünde açın. Hamurları aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste alın ve bir merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. Hamurun bir kenarı düz olacak şekilde, yaklaşık 10-15 cm içeri doğru katlayın. Hamurun 5 cm içinden başlayarak yarısının tamamını peynir ile kaplayın. Peynirin üzerine hazırladığınız otlu harcı yayın. Hamurun diğer yarısını harcın üzerine kapatıp kenar kısımlarını içe katlayarak geniş bir rulo şekline getirin. Yoğurt zeytinyağı ve yumurta sarısını bir kasede çırpın ve rulo böreğin üzerine sürün. Böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerine bir kasede karıştırdığınız yoğurt ve zeytinyağından sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.