Bol peynirli ve patlıcanlı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Tart hamuru için:

2.5 su bardağı un

3 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

225 gr soğuk tereyağı

7 yemek kaşığı soğuk su

1 çırpılmış yumurta

İç harcı için

1 parça mozzarella peyniri

200 gr közlenmiş patlıcan

2 közlenmiş kırmızıbiber

Taze kekik

100 gr çeçil peyniri

Dilimlenmiş siyah zeytin



Hazırlanışı:

Tereyağını küçük küpler şeklinde kesip buzdolabında yarım saat bekletin. Un, şeker ve tuzu büyük bir cam kaseye alıp harmanlayın. Tereyağını una ekleyip ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Soğuk suyu ekleyip hamur toparlanana kadar hızlı hareketlerle yoğurun. Yağlı kağıt ve streç folyoya sarıp buzdolabında 3 saat bekletin. Hamuru 20X30 cm ebatlarında açın. İçi yağlanmış dikdörtgen bir tart kalıbına yayıp elinizle hafifçe bastırın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Bu arada fırını 180 derecede ısıtın. Hamurun kenarlarına çırpılmış yumurta sarısı sürüp sıcak fırında 20 dakika pişirin. Közlenmiş patlıcanı hamurun üzerine yayın. Mozzarella peynirini dilimleyip aralıklı olarak üzerine yerleştirin. Közlenmiş kırmızı biberi şeritler şeklinde kesin ve çeçil peyniriyle birlikte aralarına yerleştirin. Fırının ısısını 160 dereceye düşürün ve yaklaşık 20 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp üzerine siyah zeytin ve kıyılmış kekik serpip sıcak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

