Bulgurlu ve kıymalı poğaça
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı yoğurt
20 gr yaş maya
1 su bardağı ayçiçek yağı
10 gr tereyağı
1 yumurta
1 tutam tuz
2.5-3 su bardağı un
İç harcı için
300 gr kıyma
1 soğan
Yarım su bardağı ince bulgur
Yarım su bardağı ceviz içi
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Üzeri için
Haşhaş tohumu
1 yumurtanın sarısı
Hazırlanışı:
Yoğurt ve yaş mayayı büyük bir cam kaseye alıp karıştırın. Tuz, yumurta akı, ayçiçek yağı ve oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ilave edin. Unu ekleyip kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp kabarıncaya kadar mayalandırın. Kıymayı kıyılmış soğanla birlikte kavurun. Bulguru bir kaseye alın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini kapatarak 15 dakika bekletin. Bulgura, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. 2-3 dakika hepsini karıştırırak kavurun. Ocaktan alın. İçine irice kıyılmış ceviz içi ekleyin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avuç içinde yuvarlak açın. Hazırladığınız bulgurlu kıymalı harçtan içlerine paylaştırıp hamuru yuvarlayarak kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerine yumurtanın sarısını sürüp, haşhaş serpin. önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.