Bulgurlu ve kıymalı poğaça

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6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

20 gr yaş maya

1 su bardağı ayçiçek yağı

10 gr tereyağı

1 yumurta

1 tutam tuz

2.5-3 su bardağı un

İç harcı için

300 gr kıyma

1 soğan

Yarım su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Haşhaş tohumu

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Yoğurt ve yaş mayayı büyük bir cam kaseye alıp karıştırın. Tuz, yumurta akı, ayçiçek yağı ve oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ilave edin. Unu ekleyip kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp kabarıncaya kadar mayalandırın. Kıymayı kıyılmış soğanla birlikte kavurun. Bulguru bir kaseye alın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini kapatarak 15 dakika bekletin. Bulgura, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. 2-3 dakika hepsini karıştırırak kavurun. Ocaktan alın. İçine irice kıyılmış ceviz içi ekleyin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avuç içinde yuvarlak açın. Hazırladığınız bulgurlu kıymalı harçtan içlerine paylaştırıp hamuru yuvarlayarak kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerine yumurtanın sarısını sürüp, haşhaş serpin. önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

