Poğaçayı kim sevmez! Peki bulgurlu ve kıymalı poğaçayı denediniz mi? Kahvaltı ve beş çayına eşlik edecek şahane bir tarifimiz var!

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı yaş maya

1 su bardağı Ayçiçek yağı

10 g tereyağı

1 yumurta

1 tutam tuz

2.5-3 su bardağı un

Harç için

300 g kıyma

1 soğan

Yarım su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Haşhaş tohumu

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Derin bir kapta yoğurt ile mayayı karıştırın. Tuz, yumurta akı ve yağları ilave edip iyice karıştırın. Unu ekleyip kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. üzerini örtüp kabarıncaya kadar mayalandırın. Kıymayı yemeklik doğradığınız soğanla birlikte kavurun. Bulguru bir kaseye alın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini kapatarak 15 dakika bekletin. Bulgura, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. 2-3 dakika hepsini karıştırırak kavurup ocaktan alın ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı avuç içinde açın. Hazırladığınız bulgurlu kıymalı harçtan paylaştırıp kapatın. Yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin. üzerine yumurtanın sarısını sürüp, haşhaş tohumu serpin. Üzerlerine bıçağın tersi ile çizgiler yapın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

