Çarşı böreği
4-6 kişilik
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Malzemeler
Pide Hamuru İçi için
½ kg küflü peynir (ya da beyaz peynir)
Yarım demet maydanoz
2 adet kuru soğan (taze soğan da olabilir)
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet yumurta
Üzeri için
250 gr sadeyağ (tereyağı)
Hazırlanışı
Peynir, ince doğranmış soğan,
maydanoz, tuz, karabiber ve
yumurtayı karıştırarak börek içini
hazırlayın. Hazırlanan içi
çarşı fırınına götürün. Fırında
uzunlamasına açılan pide
hamurunun orta yerine boylu
boyunca iç döşeyin. İki uzun
kenarı katlayarak için üzerine
örtün. Fırına sürün.10 dakika sonra
çıkartıp üzerine sadeyağ sürün.
Sıcak şekilde ayranla servis yapın.