Çarşı böreği

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4-6 kişilik -

Malzemeler



Pide Hamuru İçi için

½ kg küflü peynir (ya da beyaz peynir)

Yarım demet maydanoz

2 adet kuru soğan (taze soğan da olabilir)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet yumurta



Üzeri için

250 gr sadeyağ (tereyağı)



Hazırlanışı

Peynir, ince doğranmış soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve yumurtayı karıştırarak börek içini hazırlayın. Hazırlanan içi çarşı fırınına götürün. Fırında uzunlamasına açılan pide hamurunun orta yerine boylu boyunca iç döşeyin. İki uzun kenarı katlayarak için üzerine örtün. Fırına sürün.10 dakika sonra çıkartıp üzerine sadeyağ sürün. Sıcak şekilde ayranla servis yapın.