Çay pidesi

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6 kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

2 yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ılık yoğurt

Tuz

Aldığı kadar un

Susam

Kıymalı harç için

300 gr kıyma

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım kırmızıbiber

Yarım sarı biber

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ekleyin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip orta ateşte kavurun. Tuz ve baharatları ekleyin. Ayrı bir tavada küp doğranmış biberleri kalan zeytinyağı ile soteleyin ve kıymaya ekleyin. Tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, yumurtalar ve yoğurdu bir kapta iyice karıştırın. Biraz un ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip yoğurun. Kalan unu azar azar ve eleyerek ekleyin. Sert olmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç folyoya sarıp hava almayacak şekilde 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan küçük parçalar alıp merdaneyle hafif açın. Kıymalı harçtan hamurun ortasına uzunlamasına paylaştırın. Kenarlardan katlayarak pide şekli verin. Kenarlarına 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı eklenmiş yumurta sarısını sürüp susam serpiştirin. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

