Cevizli kıymalı börek

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Cevizli kıymalı börek tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

4 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 su bardağı su

İç harcı için

2 soğan

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

300 g az yağlı dana kıyma

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı pul biber

Üzeri için

1 yemek kaşığı mavi haşhaş



Hazırlanışı:

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. üzerini nemli bir bezle örterek bir saat dinlendirin. İç harcı için yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kavurun. İri çekilmiş ceviz içi, ince kıydığınız taze soğan, maydanoz, nar ekşisi, tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın. Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alarak ince açın ve 10 cm’lik şeritler kesin. Harçtan bir miktar alarak hamurun kenarına koyun. üçgen katlayarak muska şeklinde börekler elde edin. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerlerine mavi haşhaş serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

