Cevizli kurabiye
16 adet kişilik
50 dakika
Malzemeler
150 gr yumuşatılmış margarin
1 su bardağı pudra şeker
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
2.5 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN
İri çekilmiş ceviz
Hazırlanışı:
Margarin, pudra şeker, vanilya ve yumurta sarısını geniş bir kasede iyice karıştırın. Ceviz içini ilave edin. Un ve kabartma tozunu azar azar eleyerek ekleyin ve yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine bolca ceviz içi serpiştirin. 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Soğuyunca servis yapın.