Cevizli kurabiye

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16 adet kişilik 50 dakika

Malzemeler

150 gr yumuşatılmış margarin

1 su bardağı pudra şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

2.5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

İri çekilmiş ceviz



Hazırlanışı:

Margarin, pudra şeker, vanilya ve yumurta sarısını geniş bir kasede iyice karıştırın. Ceviz içini ilave edin. Un ve kabartma tozunu azar azar eleyerek ekleyin ve yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine bolca ceviz içi serpiştirin. 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Soğuyunca servis yapın.