Chester

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

1 paket margarin (250 gr)

1 Tu¨rk kahvesi fincanı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

2 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurtanın sarısı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



Hazırlanışı:

Yağla sirkeyi karıştırın. Margarini ufak parçalara ayırıp ekleyin. Kabartma tozunu, şekeri ve tuzu da ekleyin. Kaşar peynirinin 2,5 su bardağını içine ilave edin. Aldığı kadar unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Hazırlanan hamurdan parçalar alın, ince bir şekilde açın. Kalıpla şekillendirin. Üzerine yumurta sarısı sürün, rendelenmiş kaşar peyniriyle süsleyin. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.