Çift çikolatalı güzel tarifi

Malzemeler:

330 g un

70 g kakao

Bir tutam tuz

3 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 yumurta

150 g toz şeker

240 ml krema

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı granül kahve

220 g tereyağı

140 g bitter damla çikolata

70 beyaz damla çikolata

Üzeri için

80 g eritilmiş beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Un, kakao, tuz, kabartma tozu ve karbonatı derin bir karıştırma kabında tel çırpıcı ile karıştırarak havalandırın. Başka bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Krema, vanilya ve kahveyi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Oda sıcaklığındaki küp tereyağlarını ve havalandırdığınız kuru malzemeleri ekleyerek, hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Damla çikolataları ilave ederek hamuru toparlayın. Hamuru 2 parçaya bölün. Unlanmış tezgahta merdane yardımı ile hamurunuzu yaklaşık 18 cm çapında daireler oluşturacak şekilde açın. Daha sonra her daireyi bıçak yardımı ile üçgen şeklinde dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp tel ızgara üzerinde soğutun. Üzerini eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.