Çiğ börek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

2,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Tuz

2 su bardağı sıvıyağ

İçi için

500 gr yağsız dana kıyma

1 adet soğan



İçin hazırlanışı:

Rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber, kıyma, bir kahve fincanı suyu ekleyip iyice karıştırın.

Hamurun hazırlanışı:

Un, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, sirke ve tuzu ilave edip hamuru yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp 20 dakika dinlendirin.



Hamuru ister yağla ister unla18-20 cm çapında açın. Açtığınız yuvarlak hamurun bir tarafına kıymalı harçtan ilave edip diğer tarafını katlayıp kenarını hamur ruleti ile çıkartın. Kızdırılmış bol yağda her iki tarafını da kızartıp sıcak servis edin.