Çiğ börek
- kişilik
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Malzemeler
2,5 su bardağı un
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Tuz
2 su bardağı sıvıyağ
İçi için
500 gr yağsız dana kıyma
1 adet soğan
İçin hazırlanışı:
Rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber, kıyma, bir kahve fincanı suyu ekleyip iyice karıştırın.
Hamurun hazırlanışı:
Un, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, sirke ve tuzu ilave edip hamuru yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp 20 dakika dinlendirin.
Hamuru ister yağla ister unla18-20 cm çapında açın. Açtığınız yuvarlak hamurun bir tarafına kıymalı harçtan ilave edip diğer tarafını katlayıp kenarını hamur ruleti ile çıkartın. Kızdırılmış bol yağda her iki tarafını da kızartıp sıcak servis edin.