Çikolata ve ahudulu tart tarifi
Malzemeler:
125 g tereyağı
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı pudra şekeri
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Çikolatalı sos için
200 ml krema
250 g bitter çikolata
Üzeri için
Frambuaz
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Tart hamuru için tereyağı, yumurta sarısı ve pudra şekerini mutfak robotunda karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip hamuru unlanmış tezgaha alarak yoğurun. Streç filmle kaplayıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dikdörtgen bir tart kalıbını yağlayın. Dinlenen hamuru tart kalıbın içine yayıp çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Izgara tel üzerine alıp soğumaya bırakın. Çikolatalı sos için kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Ocaktan alıp çikolatayı ekleyin ve çikolata iyice eriyene kadar karıştırın. Soğuyan tartınızın üzerine dökün. Frambuazları tartınızın üzerine dizip oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Tartınız ılınınca buzdolabına alıp birkaç saat dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.