Çikolatalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

1+1/4 su bardağı un

1/3 su bardağı kakao

Yarım tatlı kaşığı karbonat

11 yemek kaşığı tereyağ

2/3 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı toz şeker

1/4 tatlı kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

140 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Bir kasede un, karbonat ve kakaoyu harmanlayın. Bir çırpma kabında oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ve esmer şekerle yaklaşık 3 dakika çırpın. Tuz ve vanilyayı ekleyin. Unlu karışımı da ekleyin ve hamur haline gelir gelmez çikolata parçalarını ekleyin. Tezgahınıza dökün ve elinizle hafif yoğurarak hamur haline getirin. Eşit iki parçaya bölün, uzunlamasına iki adet salam formunda hamur haline getirin ve ikisini de ayrı ayrı streç filme sararak buzdolabına koyun. Yaklaşık 3 saat soğutun. Fırını 170 derecede ısıtın. Bir kesme tahtasına hamurları alın. Keskin bir şef bıçağı ile hızlıca 1.5 cm kalınlığında hamurlar kesin. Fırına verin ve 12 dakika pişirin.